Стала відома причина смерті актора Метью Перрі: подробиці

Зірка "Друзів" Меттью Перрі помер в результаті "гострого впливу кетаміну" і подальшого утоплення, свідчить звіт розтину.

Про це пише CCN.

У звіті, опублікованому в п’ятницю управлінням судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, показано, що кров Перрі виявила позитивний результат на кетамін, який, як відомо, лікує депресію та тривогу.

«При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки були б як від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання», — йдеться у звіті. Згідно з повідомленням, смерть визнана нещасним випадком.

Перрі був знайдений обличчям вниз у басейні свого будинку в Малібу 28 жовтня. Влада тоді заявила, що не було жодної нечистої гри.

54-річного актора знайшли «без свідомості в окремому джакузі», — сказав тоді CNN представник пожежної служби Лос-Анджелеса.

Згідно з повідомленням про розтин, Перрі «отримав інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії та тривоги».

У звіті далі пояснюється, що кетамін має медичне та хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик «головним чином через його «дисоціативну» природу, яка вказує на роз’єднання розуму та тіла. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти».

Останнє відоме лікування Перрі було проведено за півтора тижня до його смерті, як стверджує розтин, що значно перевищує час, який він усе ще мав би в його організмі після лікування.

Помічник знайшов тіло Перрі, яке не реагує, в басейні після того, як він повернувся додому з доручень, показує підсумок розслідування його звіту про розтин.

«Помічник стрибнув у басейн, посадив померлого в сидяче положення на сходах і подзвонив у 911», — йдеться у звіті.

Утоплення вважається фактором, що сприяв смерті Перрі, «через ймовірність занурення в басейн, коли він втрачав свідомість», - йдеться в розтині.

«Помічник не повідомляв про будь-які недавні хвороби, скарги, вживання алкоголю чи наркотиків», — йдеться у звіті.

Кетамін є потужним препаратом, який використовується в лікарнях в основному як анестетик, хоча дослідження також показали, що він має значну перспективу в лікуванні важкої депресії, тривоги та суїцидальних думок. Його можна нелегально використовувати як клубний наркотик, який створює інтенсивний кайф і дисоціативний ефект.

У 2019 році Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило близького родича під назвою ескетамін, який використовується як назальний спрей, для лікування стійкої до лікування депресії.

Експерти кажуть, що хоча рівні кетаміну в організмі Перрі були дуже високими, незрозуміло, чи були б вони смертельними самі по собі.

Доктор Ед Боєр, професор невідкладної медицини в медичному центрі Векснера Університету штату Огайо, сказав, що «підвищені концентрації кетаміну свідчать про високий рівень вживання».

«Враховуючи, що його остання терапія кетаміном була принаймні тиждень тому, не можна виключити неправильне використання — навіть рекреаційне», — додав він.

Доктор Віктор Відн, професор кафедри судової експертизи Університету Джорджа Вашингтона, сказав, що люди можуть по-різному реагувати на різні рівні кетаміну і що він може стати смертельним через його вплив на дихання.

Також читайте Дженніфер Еністон довела до сліз її останньою розмовою з Меттью Перрі за декілька годин до його смерті

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Еністон показала скріншоти з їхньої особистої з Меттью Перрі переписки. Зірка культового серіалу поділилася з прихильниками емоціями від пережитої втрати.

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