Таропрогноз на грудень 2023 року: що карти нам віщують

Таро — це карткова колода з чітко вираженою структурою. Карти Таро з'явилися близько 1430 року в Італії. Спочатку вони використовувалися для салонних ігор, проте пізніше додалися езотеричні та символічні трактування. Сучасний бум на карти Таро охопив планету у 70-х роках XX століття і триває до сьогодні.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній місяць у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Трійка кубків"

"Трійка кубків" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць цього містичного інструменту для ворожіння. Масть кубків у картах Таро символізує любов та дружбу, пристрасть та почуття. А саме ця карта Таро повідомляє про те, що у стосунках вам слід не забувати про дружбу, відчуття свята, командний дух та щедрість.

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Також вона свідчить про достаток та необхідність зцілення вашої душі, приємне оточення, можливість здобути нових друзів або команду однодумців. Сподівайтеся на подарунки долі. Ця карта пропонує вам ділитися своєю радістю та оптимізмом з іншими людьми, які розділяють ваші погляди та ідеї.

Вона віщує спільне переживання певних емоцій, приміром, такі як симпатія та співчуття. Якщо ви зараз турбуєтеся про вашу любов, то потрібно для початку зайнятися власними справами, побудувати гармонію та нові плани, а тоді поділитися з партнером новими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Туз мечів"

Ця карта належить до масті мечів, які пов'язані зі стихією повітря та уособлюють гострий розум, випробування та боротьбу. Туз є апофеозом певної масті.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона говорить, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз жезлів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Страшний суд"

Ця карта вказує на звільнення, засудження, внутрішній конфлікт, трансформацію та зміни. Вона нагадує, що настав час відповісти за зроблене у минулому, переоцінити свої цінності, досягнути мети тощо.

Настає час для того, щоб знайти істину. Зробіть вибір самі і не звинувачуйте потім інших у ваших проблемах. Позбавтеся від старих поглядів на життя, які не є правильними. Визнайте, що взяли на себе занадто велику відповідальність за щастя інших людей.

Досить ухвалювати рішення на основі неприємних фактів, знищить всі перешкоди, час побачити нові можливості та зробити правильний вибір.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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