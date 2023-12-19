У РФ знову "бавовна": жителі Краснодара повідомляють про "приліт"

У РФ знову гучно.

У Росії, 19 грудня, жителі Краснодара повідомляють про звуки вибухів. У місто видно дим.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Очевидці повідомляють, що від однієї з багатоповерхівок, що будуються, йде дим.

За попередніми даними, причина гучного вибуху – подолання літаком звукового бар'єру.

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"Бавовна" у РФ - що відомо

Російська влада заявила про атаку на Курську область. Зокрема, йдеться про те, що "безпілотники ЗСУ" атакували Дмитрівський та Залізногірський райони Курської області РФ.

У п'ятницю, 15 грудня, у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підівав залізничний потяг. Він допомагав Росії забезпечувати свої війська.

В окупованій Феодосії (Крим) пролунали вибухи вранці 11 грудня, після яких у небі здіймається стовп диму.

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