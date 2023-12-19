FAVBET відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт

Популярний український букмекер FAVBET продовжує розвивати легальні формати взаємодії з гравцями. Прагнучи запропонувати більше можливостей бетторам, які віддають перевагу живому спілкуванню, у компанії вирішили доповнити свою онлайн-пропозицію фізичним пунктом прийому ставок.

Букмекерський пункт FAVBET відкрився на території готелю Mercure Kyiv Congress за адресою: Київ, Cosmo Multimall (Шулявка), вул. Олекси Тихого, буд. 42а (літера К).

Гостям закладу пропонують весь спектр букмекерських послуг: укладання спортивних парі на всі маркети та лінії ставок з портфоліо FAVBET, отримання виграшів, а також можливість перегляду актуальних спортивних подій.

Для зручності гравців заклад обладнано кількома столами з інтерактивними дисплеями, великими табло з результатами матчів та зоною відпочинку.

Ігор Сірук

«Ми раді сприяти тому, що цивілізований ринок азартних розваг поступово витісняє нелегальний сегмент. Букмекерський пункт FAVBET — перший заклад в Україні, що має ліцензію КРАІЛ та працює відповідно до діючого законодавства в галузі азартних розваг. Це — комфорт та безпека гравців, дотримання принципів відповідальної гри, а також вагомі внески у держбюджет за рахунок податкових та ліцензійних платежів», — каже директор БК «ФАВБЕТ» Ігор Сірук.

В компанії зазначають, що планують уважно вивчити досвід функціонування першого пункту та зворотній зв’язок від гравців, щоб в подальшому застосувати його для поліпшення якості послуг в ході розширення наземної мережі.

«Відкриття букмекерського пункту є логічною ланкою розвитку групи компаній FAVBET та покликане на ще більш якісному рівні задовольняти потреби клієнтів», — зазначив директор з розвитку бізнесу FAVBET Сергій Дзекунов.

Сергій Дзекунов

Заснована в Україні, компанія FAVBET — один з найбільших спонсорів українського спорту, що підтримує низку провідних футбольних клубів країни, національні федерації хокею та баскетболу.

Компанія також співпрацює з Мінмолодьспорту в межах Національної платформи доброчесності спорту, що опікується підтримкою спортивної етики та протидіє договірним матчами.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 05.04.2021 за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букме діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 13.12.2022 року №433.