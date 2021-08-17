В России горит более полутора миллионов гектаров леса

В России горит более полутора миллионов гектаров леса

Самая сложная ситуация — в Якутии.

В России зарегистрировано 169 очагов лесных пожаров: огонь охватил более 1,5 млн гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба российской Авиалисохороны.

Пожароопасный сезон объявлен во всех субъектах страны, режим чрезвычайной ситуации введен в восьми регионах РФ, особый противопожарный режим — в 59 регионах. Жителям этих регионов рекомендуют минимально находиться на открытом воздухе, пользоваться защитными масками и пить много воды. Рекомендуется плотно закрывать двери и окна, щели закрыть влажной тканью.

По информации чрезвычайников, сложная ситуация в российской республике Якутия. Региональное отделение МЧС Якутии, сообщает, что там "156 природных пожаров".

Напомним, лесные пожары не отступают из Европы. В Греции фиксируют новые очаги возгораний. Пылает на востоке страны. Пламя повредило с десяток домов. Два гигантских очаги огня за аномальной жары бушуют в итальянских провинциях Лигурия и Тоскана. От лесных пожаров страдает и Израиль. Иерусалим окутан едким дымом.

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