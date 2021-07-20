В Якутии горит более полутора миллиона гектаров леса: огонь видно из космоса

В Якутии горит более полутора миллиона гектаров леса: огонь видно из космоса

На территории республики зафиксировано более 200 очагов.

В Якутии масштабные пожары охватили более полутора миллиона гектаров леса: огонь видно даже из космоса.

Об этом со ссылкой на правительство региона сообщает издание Baza.

Отмечается, что на территории республики зафиксировано более 200 очагов. Сейчас огонь подобрался на расстояние менее пяти километров сразу к четырем населенным пунктам: поселков Сюльдюкар, Дикимдя и Магарас. В целом сейчас в Якутии задымления фиксируют в 18 районах. Загрязнение воздуха в 140 раз превышает рекомендуемые параметры ВОЗ.

В Минэкологии республики сообщают, что возгорание ликвидируют более две тысячи человек. За минувшие сутки спасателям удалось обуздать 27 пожаров на площади 56, 2 тыс. га.

К слову, пожары в Якутии начались в начале июля из-за сухой и жаркой погоды. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. На реке Лена остановили движение пароходов. Кроме того, с перебоями работал аэропорт.

Напомним, что от лесного пожара, который быстро распространилась за сильного ветра и чрезвычайной жары, ранее пострадали островное государство Кипр. По меньшей мере восемь сел в предгорье горного массива Троодос пришлось эвакуировать.

Новости мира: в Якутии не утихают мощные лесные пожары

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