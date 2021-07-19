В России на Камчатке бушевали "смерчи" из комаров: жуткое видео

В России на Камчатке бушевали "смерчи" из комаров: жуткое видео

Энтомологи объяснили, что "смерч" образовали самцы, которые кружат вокруг одной или нескольких самок.

Тысячи комаров заполонили восточное побережье Камчатского полуострова. По словам ученых, ничего страшного в таком явлении нет.

Об этом сообщает "Камчатка-Информ".

По словам очевидца, который как раз в это время время находился за рулем автомобиля, из-за нашествия насекомых, он несколько сотен метров двигался в "облаке, которое звенит", что существенно затрудняло движение.

"Я выехал утром и, видимо, попал в "замес". Не могу сказать, какой высоты были эти столбы. Мне кажется, до облаков. Их было много и в самом поселке, и вокруг", — рассказал мужчина.

На видео, которое сняли местные жители, можно увидеть, как рой насекомых создал мощный "смерч".

По словам ученых, ничего страшного в таком явлении нет. "Смерч" образовали самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружат вокруг одной или нескольких самок для спаривания. По их словам, продолжительность таких "вихрей" зависит от погоды и количества насекомых.

Известно, что всего на Камчатке обитают около 12 видов комаров.

Между тем стаи божьих коровок атакуют украинские курорты. Особенно активно насекомые досаждают туристам у моря. Так, отдыхающих на курорте в Лазурном ждал неприятный сюрприз — нашествие божьих коровок. Насекомые летают целым роем.

А в курортной Кирилловке в Запорожской области этим летом нашествие комаров. Их так много, что они напоминают пчелиный рой.

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