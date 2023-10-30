Девушка неожиданно родила в такси: роды приняла водитель (видео)

Водитель такси рассказала, как стала акушеркой-любительницей "за считанные секунды" после того, как в ее машине родила пассажирка.

Об этом пишет NTK.

30-летняя жительница Бразилии Иара Сантуш согласилась на 6-километровую поездку, чтобы отвезти женщину и ее свекровь из дома в больницу.

Как только она прибыла в пункт посадки, она поняла, что ее пассажирка находится на восьмом месяце беременности. Во время поездки у 21-летней Сэнди неожиданно начались схватки.

Иара записала инцидент на камеру. На видео видно, как Сэнди рождает прямо на заднем сиденье.

Женщина родила в такси / Фото: скриншот с видео

Иара спрашивает: "Что произошло, девочка?" Затем Сэнди отвечает: "Голова!".

Водитель быстро остановила машину, чтобы выйти и помочь.

"Я прошла путь от водительницы до акушерки в считанные секунды", — рассказала местным СМИ женщина. "Я знала, что ей больно, но не знала, что роды пройдут так быстро. Мы не предполагали, что не успеем добраться до больницы, потому что она была так близко. Но ребенок не хотел ждать".

Маленькому Юре Адриану понадобилось всего несколько минут, чтобы появиться на свет.

Трио было всего в нескольких метрах от больницы, когда Иара остановила машину и посигналила, чтобы предупредить медиков.

Сообщается, что пуповина была вокруг шеи мальчика и водитель осторожно распутала ее.

Она говорит, что "не испытывала страха" и "все еще находится в экстазе" от этого невероятного момента.

Позже врачи пришли и перерезали пуповину. Затем Сэнди и Юре поместили в больницу, и Иара смогла уйти.

Мама и сын чувствуют себя хорошо. Сэнди, также воспитывающая маленькую дочь, уже выписана.

31-летний отец Майкл Адриан, на момент рождения сына находившийся на работе, сказал местным СМИ, что он благодарен Иаре за помощь.

Водитель такси, принявшая роды / Фото: скриншот с видео

Он сказал: "Для меня это трогательное сочувствие, которое она проявила к моей жене. У меня нет слов. Я думаю, что эта водительница была настоящей находкой, потому что не все имеют такое сочувствие. Машина запачкалась, а она даже не захотела брать деньги за поездку".

Напомним, женщина похвасталась, как отомстила бывшему-изменщику. Она решила испортить его густую шевелюру.

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