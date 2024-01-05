В Стамбуле самолет прервал взлет из-за кота

Кот, которого владелец хотел провезти тайно и без документов, неожиданно выскочил из ручной клади и стал рыскать по салону.

В аэропорту турецкого Стамбула пассажирский Boeing 777-300, готовившийся выполнить рейс в Афины, был вынужден прервать взлет через сбежавшего от одного из пассажиров кота, который начал бродить по салону.

Об этом передает Daily Sabah.

Когда самолет Boeing 777-300 завершил посадку пассажиров и начал выходить для взлета, пассажиры на борту заметили в салоне кота.

Как выяснилось, животное незаконно взял на борт один из пассажиров. Он не хотел переплачивать за перевозку домашнего любимца, а потому вез кота без клетки и разрешения на перелет. Владелец тайно поместил животное в ручную кладь. Однако в салоне животное неожиданно сбежало.

Экипаж самолета доложил о ситуации с пилотом, который связался с Центром управления воздушным движением аэропорта Стамбула и сообщил, что возвращается на стоянку. После высадки кота и его владельца полет возобновился.

Авиакомпания Turkish Airlines занесет пассажира в черный список, поскольку он уже не в первый раз пытался провезти кота таким образом.

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