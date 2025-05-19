Буковель / © bukovel.com

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Курорт Bukovel присоединился к международной программе Climate Friendly Travel, объединяющей туристические дестинации, которые развивают туризм без ущерба для окружающей среды и местных общин, в частности, уменьшают углеродный след, оптимизируют энергопотребление и модернизируют инфраструктуру по европейским экологическим стандартам.

Об этом сообщилруководитель Офиса устойчивого развития Bukovel Богдан Красавцев.

"Климатическая политика является важным элементом устойчивого развития. И у нас уже есть ряд замечательных наработок в этом направлении. Так, ежедневно в Буковеле курсируют бесплатные ежечасные автобусы, а на крышах многих отелей и паркинга №1 обустроены солнечные панели общей мощностью 0.6 МВт. Далее: внешнее LED-освещение Буковеля регулируется астрономическими датчиками в соответствии с восходом и заходом Солнца. Также у нас работают 7 публичных заправок для электрокаров и 5 прокатов велосипедов и электросамокатов. И мы идем дальше: недавно состоялась сертификация 11 отелей и

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Кроме того, в будущем Bukovel в партнерстве с Climate Friendly Travel планирует модернизировать инфраструктуру для снижения вредных выбросов и ввести транспортные решения с нулевыми или уменьшенными выбросами CO₂. Также в планах - активизация кампании для туристов по экологическому сознанию и укрепление сотрудничества с местными общинами и экологическими организациями.

Как сообщалосьранее, 11 отелей и ресторан NUMO, расположенных на территории курортного комплекса Bukovel, прошли международную экологическую сертификацию по программе Green Key. К уже сертифицированным RADISSON и GLACIER добавились HAY, TAVEL, HVOYA, TWINS, MOUNTAIN RESIDENCE, BUKOVEL HOTEL, BUKOVEL APART, BUKOVEL SHALE и SHELTER.