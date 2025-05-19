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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

Сезон черешни: кому нельзя есть летние ягоды и почему

В черешне содержатся фруктовые органические кислоты. В общем, они полезны для организма. Однако в некоторых случаях они могут нанести вред.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Черешни не только вкусны, но и очень полезны

Черешни не только вкусные, но и очень полезные / © Pixabay

Вскоре начнется сезон черешни — ее любят как взрослые, так и дети. Она очень полезна, ведь содержит большое количество витаминов.

Несмотря на витаминную пользу, эти ягоды могут повредить здоровью.

Нельзя употреблять черешню людям:

  • имеющих диабет, ведь ягода содержит немало сахара

  • страдающим аллергией

  • кто имеет проблемы с кишечником, язву, гастрит, повышенную кислотность и склонность к метаболизму

  • соблюдающим диету

Кроме этого, с осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. Диетологи подчеркивают, что у детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания.

Раньше мы писали, сколько клубники можно съесть без вреда здоровью. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
275
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