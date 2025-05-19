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Сезон черешни: кому нельзя есть летние ягоды и почему
В черешне содержатся фруктовые органические кислоты. В общем, они полезны для организма. Однако в некоторых случаях они могут нанести вред.
Вскоре начнется сезон черешни — ее любят как взрослые, так и дети. Она очень полезна, ведь содержит большое количество витаминов.
Несмотря на витаминную пользу, эти ягоды могут повредить здоровью.
Нельзя употреблять черешню людям:
имеющих диабет, ведь ягода содержит немало сахара
страдающим аллергией
кто имеет проблемы с кишечником, язву, гастрит, повышенную кислотность и склонность к метаболизму
соблюдающим диету
Кроме этого, с осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. Диетологи подчеркивают, что у детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания.
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