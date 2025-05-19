Сезон черешни: кому нельзя есть летние ягоды и почему

Черешни не только вкусные, но и очень полезные / © Pixabay

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Вскоре начнется сезон черешни — ее любят как взрослые, так и дети. Она очень полезна, ведь содержит большое количество витаминов.

Несмотря на витаминную пользу, эти ягоды могут повредить здоровью.

Нельзя употреблять черешню людям:

имеющих диабет, ведь ягода содержит немало сахара

страдающим аллергией

кто имеет проблемы с кишечником, язву, гастрит, повышенную кислотность и склонность к метаболизму

соблюдающим диету

Кроме этого, с осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. Диетологи подчеркивают, что у детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания.

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