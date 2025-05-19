Сезон черешні: кому не можна їсти літні ягоди і чому

Черешні не лише смачні, а й дуже корисні / © Pixabay

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Невдовзі почнеться сезон черешні — її полюбляють як дорослі, так і діти. Вона є дуже корисною, адже містить велику кількість вітамінів.

Незважаючи на вітамінну користь, ці ягоди можуть зашкодити здоров’ю.

Не можна вживати черешню людям:

які мають діабет, адже ягода містить чимало цукру

які страждають на алергію

які мають проблеми з кишківником, виразку, гастрит, підвищену кислотність і схильність до метаболізму. Вживання великої кількості черешні за раз (більше 300-400 грам) може привести до здуття живота, газоутворення, діареї

які дотримуються дієти

Крім цього, з обережністю треба давати черешню маленьким дітям. Дієтологи наголошують, що у дітей, особливо в маленькому віці, в силу незрілості ферментативної функції підшлункової залози, можуть бути висипання.

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