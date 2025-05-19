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- Здоров’я
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Сезон черешні: кому не можна їсти літні ягоди і чому
У черешні містяться фруктові органічні кислоти. Загалом вони корисні для організму. Однак в деяких випадках вони можуть завдати шкоди.
Невдовзі почнеться сезон черешні — її полюбляють як дорослі, так і діти. Вона є дуже корисною, адже містить велику кількість вітамінів.
Незважаючи на вітамінну користь, ці ягоди можуть зашкодити здоров’ю.
Не можна вживати черешню людям:
які мають діабет, адже ягода містить чимало цукру
які страждають на алергію
які мають проблеми з кишківником, виразку, гастрит, підвищену кислотність і схильність до метаболізму. Вживання великої кількості черешні за раз (більше 300-400 грам) може привести до здуття живота, газоутворення, діареї
які дотримуються дієти
Крім цього, з обережністю треба давати черешню маленьким дітям. Дієтологи наголошують, що у дітей, особливо в маленькому віці, в силу незрілості ферментативної функції підшлункової залози, можуть бути висипання.
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