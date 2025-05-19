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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
1 хв

Сезон черешні: кому не можна їсти літні ягоди і чому

У черешні містяться фруктові органічні кислоти. Загалом вони корисні для організму. Однак в деяких випадках вони можуть завдати шкоди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Черешні не лише смачні, а й дуже корисні

Черешні не лише смачні, а й дуже корисні / © Pixabay

Невдовзі почнеться сезон черешні — її полюбляють як дорослі, так і діти. Вона є дуже корисною, адже містить велику кількість вітамінів.

Незважаючи на вітамінну користь, ці ягоди можуть зашкодити здоров’ю.

Не можна вживати черешню людям:

  • які мають діабет, адже ягода містить чимало цукру

  • які страждають на алергію

  • які мають проблеми з кишківником, виразку, гастрит, підвищену кислотність і схильність до метаболізму. Вживання великої кількості черешні за раз (більше 300-400 грам) може привести до здуття живота, газоутворення, діареї

  • які дотримуються дієти

Крім цього, з обережністю треба давати черешню маленьким дітям. Дієтологи наголошують, що у дітей, особливо в маленькому віці, в силу незрілості ферментативної функції підшлункової залози, можуть бути висипання.

Раніше ми писали, скільки полуниці можна з’їсти без шкоди здоров’ю. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
280
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