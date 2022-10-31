Favbet Foundation передал ВСУ антидронное ружье

Оборудование для борьбы с вражескими дронами получило подразделение ВСУ, выполняющее боевые задания на Запорожском направлении.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины антидронное ружье Kvertus KVS G-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

По предварительной информации, ружье уже результативно применяется в боевых условиях и позволяет бойцам ВСУ эффективно обезвреживать дроны кафиров.

"За первые пол дня мы уже приземлили один из вражеских "мавиков", который пытался выискивать наши позиции. Испытание ружье прошло идеально", — цитируют представители фонда слова бойцов из передовой.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.