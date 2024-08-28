Главе АМКУ Кириленко избрали меру пресечения

Суд избрал председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога более 30 млн гривен.

Об этом сообщило Общественное.

Кириленко или его представители должны в течение 5 дней внести залог в размере 30,28 млн гривен.

Прокурор Валентина Грабенюк просила взять Кириленко под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога более 121 млн гривен. Она указала на возможное наличие другого имущества, которое сейчас ищут. Адвокат Кириленко выступал против такого залога. Судья решил, что размер залога не должен быть "заведомо непомерным" и в деле нет доказательств, подтверждающих возможность внесения столь крупной суммы. Прокурор намерен обжаловать решение суда.

На заседании допросили тестя Кириленко, Александра Матиенко. Он рассказал, что его семья, которая развивала бизнес с 1990-х годов, переехала из Донецкой области в Ужгород после 2014 года, где приобрела 4 квартиры, а позже переехала в Киев, где также покупали жилье. Матиенко затруднился четко ответить на вопрос о неофициальных доходах и ценах на квартиры.

Прокурор Валентина Грабенюк сомневается в правдивости этих рассказов, считая, что семья Кириленко не имела состояния для покупки 21 объекта недвижимости, и называет бизнес-историю "инфоциганством". Меру пресечения Кириленко должны были выбрать в течение 72 часов, но это сделали только спустя почти 2 недели, при этом судья запретил видеофиксацию и трансляцию заседаний.

Напомним, после расследования "Схем" об имуществе семьи Кириленко на 70 миллионов возбуждено уголовное производство в отношении председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. НАБУ и САП открыли дело по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".

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