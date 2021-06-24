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Коронавирус в Украине 24 июня: статистика

Коронавирус в Украине 24 июня: статистика

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на 900 человек.

В Украине по состоянию на утро 23 июня зафиксировано 937 новых случаев коронавируса (из них детей — 33, медработников — 24).

В течение суток от COVID-19 умерло 58 человек, еще 2471 человек выздоровел.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 22 496 человек:
  • методом ИФА — 11 418;
  • экспресс-тестами — 20 429.

Коронавирус в областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Регион

Подтвержденные

Зарегистрировано умерших

Выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

Украина

2231914

937

52181

58

2157732

2471

г. Киев

212834

223

5185

0

203547

605

Винницкая

71033

16

1689

1

69051

32

Волынская

62076

24

1192

2

60346

30

Днепропетровская

135398

59

4409

6

129117

192

Донецкая

90491

51

2338

3

87492

97

Житомирская

88329

17

1784

0

86084

108

Закарпатская

62063

8

1603

1

60089

5

Запорожская

104419

42

2427

7

101397

148

Ивано-Франковская

86627

14

2095

3

84316

69

Киевская

127122

51

2741

3

123009

208

Кировоградская

20593

15

837

1

18957

34

Луганская

26535

18

939

3

25294

64

Львовская

137314

48

3647

7

131979

122

Николаевская

69833

35

1838

1

67438

18

Одесская

140434

30

2968

0

135630

30

Полтавская

77742

18

1850

2

75552

74

Ровенская

79401

26

1205

1

77867

121

Сумская

77768

24

1311

3

75859

50

Тернопольская

69992

6

1196

0

68291

35

Харьковская

148377

57

3501

7

143579

110

Херсонская

35665

30

1133

1

33891

30

Хмельницкая

88844

49

1858

0

86194

88

Черкасская

81639

33

1301

0

79484

100

Черновицкая

79901

11

1791

2

77595

47

Черниговская

57484

32

1343

4

55674

54

Ситуация за все время пандемии

  • заболело — 2 231 914 человек;
  • выздоровели — 2 157 732;
  • летальных исходов — 52 181;
  • проведение ПЦР-тестов — 10 739 672.

Напомним, украинское правительство вводит ограничения для сдерживания коронавируса индийского штамма "Дельта", который набирает обороты в мире.

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