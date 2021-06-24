Коронавирус в Украине 24 июня: статистика

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на 900 человек.
В Украине по состоянию на утро 23 июня зафиксировано 937 новых случаев коронавируса (из них детей — 33, медработников — 24).
В течение суток от COVID-19 умерло 58 человек, еще 2471 человек выздоровел.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 22 496 человек:
- методом ИФА — 11 418;
- экспресс-тестами — 20 429.
Коронавирус в областях
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
|
Регион
|
Подтвержденные
|
Зарегистрировано умерших
|
Выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
Украина
|
2231914
|
937
|
52181
|
58
|
2157732
|
2471
|
г. Киев
|
212834
|
223
|
5185
|
0
|
203547
|
605
|
Винницкая
|
71033
|
16
|
1689
|
1
|
69051
|
32
|
Волынская
|
62076
|
24
|
1192
|
2
|
60346
|
30
|
Днепропетровская
|
135398
|
59
|
4409
|
6
|
129117
|
192
|
Донецкая
|
90491
|
51
|
2338
|
3
|
87492
|
97
|
Житомирская
|
88329
|
17
|
1784
|
0
|
86084
|
108
|
Закарпатская
|
62063
|
8
|
1603
|
1
|
60089
|
5
|
Запорожская
|
104419
|
42
|
2427
|
7
|
101397
|
148
|
Ивано-Франковская
|
86627
|
14
|
2095
|
3
|
84316
|
69
|
Киевская
|
127122
|
51
|
2741
|
3
|
123009
|
208
|
Кировоградская
|
20593
|
15
|
837
|
1
|
18957
|
34
|
Луганская
|
26535
|
18
|
939
|
3
|
25294
|
64
|
137314
|
48
|
3647
|
7
|
131979
|
122
|
Николаевская
|
69833
|
35
|
1838
|
1
|
67438
|
18
|
Одесская
|
140434
|
30
|
2968
|
0
|
135630
|
30
|
Полтавская
|
77742
|
18
|
1850
|
2
|
75552
|
74
|
Ровенская
|
79401
|
26
|
1205
|
1
|
77867
|
121
|
Сумская
|
77768
|
24
|
1311
|
3
|
75859
|
50
|
Тернопольская
|
69992
|
6
|
1196
|
0
|
68291
|
35
|
Харьковская
|
148377
|
57
|
3501
|
7
|
143579
|
110
|
Херсонская
|
35665
|
30
|
1133
|
1
|
33891
|
30
|
Хмельницкая
|
88844
|
49
|
1858
|
0
|
86194
|
88
|
Черкасская
|
81639
|
33
|
1301
|
0
|
79484
|
100
|
Черновицкая
|
79901
|
11
|
1791
|
2
|
77595
|
47
|
Черниговская
|
57484
|
32
|
1343
|
4
|
55674
|
54
Ситуация за все время пандемии
- заболело — 2 231 914 человек;
- выздоровели — 2 157 732;
- летальных исходов — 52 181;
- проведение ПЦР-тестов — 10 739 672.
Напомним, украинское правительство вводит ограничения для сдерживания коронавируса индийского штамма "Дельта", который набирает обороты в мире.