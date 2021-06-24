Коронавирус в Украине 24 июня: статистика

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на 900 человек.

В Украине по состоянию на утро 23 июня зафиксировано 937 новых случаев коронавируса (из них детей — 33, медработников — 24).

В течение суток от COVID-19 умерло 58 человек, еще 2471 человек выздоровел.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 22 496 человек:

методом ИФА — 11 418;

экспресс-тестами — 20 429.

Коронавирус в областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Регион Подтвержденные Зарегистрировано умерших Выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки Украина 2231914 937 52181 58 2157732 2471 г. Киев 212834 223 5185 0 203547 605 Винницкая 71033 16 1689 1 69051 32 Волынская 62076 24 1192 2 60346 30 Днепропетровская 135398 59 4409 6 129117 192 Донецкая 90491 51 2338 3 87492 97 Житомирская 88329 17 1784 0 86084 108 Закарпатская 62063 8 1603 1 60089 5 Запорожская 104419 42 2427 7 101397 148 Ивано-Франковская 86627 14 2095 3 84316 69 Киевская 127122 51 2741 3 123009 208 Кировоградская 20593 15 837 1 18957 34 Луганская 26535 18 939 3 25294 64 Львовская 137314 48 3647 7 131979 122 Николаевская 69833 35 1838 1 67438 18 Одесская 140434 30 2968 0 135630 30 Полтавская 77742 18 1850 2 75552 74 Ровенская 79401 26 1205 1 77867 121 Сумская 77768 24 1311 3 75859 50 Тернопольская 69992 6 1196 0 68291 35 Харьковская 148377 57 3501 7 143579 110 Херсонская 35665 30 1133 1 33891 30 Хмельницкая 88844 49 1858 0 86194 88 Черкасская 81639 33 1301 0 79484 100 Черновицкая 79901 11 1791 2 77595 47 Черниговская 57484 32 1343 4 55674 54

Ситуация за все время пандемии

заболело — 2 231 914 человек;

выздоровели — 2 157 732;

летальных исходов — 52 181;

проведение ПЦР-тестов — 10 739 672.

Напомним, украинское правительство вводит ограничения для сдерживания коронавируса индийского штамма "Дельта", который набирает обороты в мире.

Коронавирус в Украине: зафиксировали первый случай более агрессивной и заразного штамма

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