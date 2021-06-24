Аномальная жара накрыла Балканы: температура достигает более +40

Людей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости.

Высокая температура воздуха на Балканах ухудшают жизнь жителей сразу нескольких стран.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 июня.

Также читайте В Словении и Хорватии температура воздуха достигла рекордных отметок

В Боснии жара мешает горожанам насладиться снятием карантина: столбики термометров на улицах столицы показывают +38, а на юге страны — до +41. Поэтому боснийском Министерству здравоохранения приходится предупреждать граждан уже об опасности жаркой погоды и советовать избегать солнца.

В Косово сообщают о 39 градусов тепла. Медики призывают путешественников бойдай полдень не выходить на улицы. Между тем в Сербии, где выросло число госпитализаций за высоких температур, в ближайшее время обещают 40 градусов выше нуля. Власти страны напоминает: при такой погоде следует очень осторожно обращаться с огнем, потому что есть опасность лесных пожаров.

Как сообщалось, в Германии сповпчикы термометров остановились на отметке +35. Для июня в этой стране это необычно. Именно поэтому парки в Берлине сейчас полны людей. Особенно популярны фонтаны и киоски с мороженым.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку