ВОЗ впервые призвала прививать детей и подростков от коронавируса: подробности

Дети и подростки переносят коронавирус в более легкой форме по сравнению со взрослыми.

Всемирная организации здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса.

Такими являются ее обновленные рекомендации - говорится на сайте организации.

Дети и подростки, как правило, переносят коронавирус в более легкой форме по сравнению со взрослыми.

"Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", — информируют на сайте ВОЗ.

Ранее организация заявляла недостаточных данных о влиянии вакцин против COVID-19 на детей, потому не советовала вакцинировать их.

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