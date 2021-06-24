Астрологический прогноз на 24 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: велика вероятность потери самоконтроля, из-за чего можно стать, с одной стороны, жертвой буйства эмоций и несдержанности, лени и апатии, а с другой – лучше всего держать баланс между этими двумя крайностями.

Символ дня: змей-искуситель.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 6.

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Слова дня: самоконтроль и самодисциплина.

Геометрическая фигура дня: круг.

Мистика дня: можно перечитывать эзотерическую литературу – в ней откроется много новых знаний.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – велика вероятность серьезного проигрыша.

Какие люди рождаются в этот день: чрезмерная чувствительность и эмоциональность, делающая их неуживчивыми и бескомпромиссными, мешает им выстраивать отношения с окружающими, тем не менее, они способны оказывать влияние на огромные массы людей и убеждать их в идеях, которые проповедуют. Чаще всего становятся фрилансерами и политическими лидерами.

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