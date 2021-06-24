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Астрологічний прогноз на 24 червня

Астрологічний прогноз на 24 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частиніиорганізму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішна місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: велика ймовірність втрати самоконтролю, через що можна стати, з одного боку, жертвою буяння емоцій і нестриманості, лінощів і апатії, а з іншого — найкраще тримати баланс між цими двома крайностями.

Символ дня: змій-спокусник.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день розташовує до активних дій.

Число дня: 6.

Колір дня: червоний і чорний.

Камені дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.  

Слова дня: самоконтроль і самодисципліна.

Геометрична фігура дня: коло.

Містика дня: можна перечитувати езотеричну літературу — в ній відкриється багато нових знань.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — велика ймовірність серйозного програшу.

Які люди народжуються в цей день: надмірна чутливість і емоційність, що робить їх незлагідними і безкомпромісними, заважає їм вибудовувати взаємини з оточенням, тим не менш, вони здатні впливати на величезні маси людей і переконувати їх в ідеях, які проповідують. Найчастіше стають фрилансерами і політичними лідерами.

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