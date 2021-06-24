Астрологічний прогноз на 24 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частиніиорганізму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішна місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: велика ймовірність втрати самоконтролю, через що можна стати, з одного боку, жертвою буяння емоцій і нестриманості, лінощів і апатії, а з іншого — найкраще тримати баланс між цими двома крайностями.

Символ дня: змій-спокусник.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день розташовує до активних дій.

Число дня: 6.

Колір дня: червоний і чорний.

Камені дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Слова дня: самоконтроль і самодисципліна.

Геометрична фігура дня: коло.

Містика дня: можна перечитувати езотеричну літературу — в ній відкриється багато нових знань.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — велика ймовірність серйозного програшу.

Які люди народжуються в цей день: надмірна чутливість і емоційність, що робить їх незлагідними і безкомпромісними, заважає їм вибудовувати взаємини з оточенням, тим не менш, вони здатні впливати на величезні маси людей і переконувати їх в ідеях, які проповідують. Найчастіше стають фрилансерами і політичними лідерами.

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