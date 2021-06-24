У Росії через суху погоду спалахнули лісові пожежі

На гасінні залучено майже 2 тисячі осіб та 192 одиниці техніки.
У Росії на території 17 районів Якутії гасять лісові пожежі площею понад 36 тисяч га.
Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Мінекології республіки.
На гасінні залучено майже 2 тисячі осіб та 192 одиниці техніки. За минулу добу ліквідовано 11 лісових пожеж.
У Росії зберігається суха, з підвищеним температурним фоном погода. Місцями спостерігається проходження сухих гроз.
У 2020 році площа лісових пожеж в Якутії склала близько 5 млн га. Торік 70% від загальної території, пройденої в Росії пожежами, довелося на саме на Якутію.
Раніше повідомлялося, що в Росії не вщухають лісові пожежі: згоріли понад 60 тисяч гектарів насаджень і будівлі.
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