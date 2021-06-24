В России из-за сухой погоды вспыхнули лесные пожары

На тушении задействовано почти 2 тысячи человек и 192 единицы техники.
В России на территории 17 районов Якутии тушат лесные пожары площадью более 36 тыс. га.
Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии республики.
На тушении задействовано почти 2 тысячи человек и 192 единицы техники. За прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров.
В России сохраняется сухая, с повышенным температурным фоном погода. Местами наблюдается прохождение сухих гроз.
В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. В прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на именно на Якутию.
Ранее сообщалось, что в России не утихают лесные пожары: сгорели более 60 тысяч гектаров насаждений и здания.
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