В России из-за сухой погоды вспыхнули лесные пожары

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На тушении задействовано почти 2 тысячи человек и 192 единицы техники.

В России на территории 17 районов Якутии тушат лесные пожары площадью более 36 тыс. га.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии республики.

На тушении задействовано почти 2 тысячи человек и 192 единицы техники. За прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров.

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В России сохраняется сухая, с повышенным температурным фоном погода. Местами наблюдается прохождение сухих гроз.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. В прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на именно на Якутию.

Ранее сообщалось, что в России не утихают лесные пожары: сгорели более 60 тысяч гектаров насаждений и здания.

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