Народные приметы, обряды и обычаи 24 июня

Обильно цветет малина — на теплое лето.
24 июня верующие и церковь почтили память апостолов Варфоломея и Варнавы, преподобного Варнавы Ветлужского, перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, иконы Божией Матери "Достойно есть".
24 июня: церковный праздник
Апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, святому апостолу Варфоломею вместе с апостолом Филиппом выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии.
Он был схвачен в городе Альбани (ныне Баку) и снова распят вниз головой на кресте. Но он не переставал проповедовать слово Божие, за что и был обезглавлен мечом.
Святой апостол Варнава относится к числу семидесяти учеников Иисуса Христа. Он родился на Кипре в богатой еврейской семье из рода левитов, получил хорошее богословское образование в Иерусалиме, познакомился там с Савлом, впоследствии стал апостолом Павлом. Там, на Кипре, в городе Саламине он и встретил свою смерть: его забили камнями, а затем бросили в костер.
24 июня: народные традиции
С этого времени начинает укорачиваться день. Поэтому и говорили "Варфоломей и Варвара дня украли, а к ночи доточили".
Сегодня — Русалии или русалок. Их отмечают в первый четверг после Троицы. В древности это было довольно поэтическое действо, которое непосредственно связано с дохристианским верованиям.
24 июня: что не стоит делать
- ссориться с родными и близкими;
- злоупотреблять алкоголем;
- брать в долг деньги;
- выходить из дома после захода солнца;
- бездельничать.
24 июня: что нужно сделать
Ранее в древности в этот день принято плести венки, используя девять различных цветов. После того как венок надевали, по примете нельзя было говорить. Девушка ложилась спать с этим венком, ожидая увидеть во сне своего суженого.
24 июня: украинские народные приметы
- Начало цветения рябины оповещает о массовое появление тли.
- Поздно цветет рябина — будет длинная грибная осень.
- Обильно цветет малина — на теплое лето.
- Если листья папоротника скручивается вниз — перед ясной погодой, а выпрямляется на непогоду.
- Трава в июне начинает сохнуть — на дождливое лето.
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