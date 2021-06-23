Русалочья Пасха: традиции и обычаи праздника

По народным верованиям, русалками становятся девушки, которые умерли на Троицу.

Русалочью Пасху отмечают в первый четверг после Троицы. Также этот праздник еще называется Русалии или Нявское воскресенье.

В древности это было действо, которое непосредственно связано с дохристианским верованиям. В народе жило множество легенд и поверий о реальном существовании русалок и мавок. Отличие между первыми и вторыми такова: русалки будто-то живут в воде, а нимфы — только в лесу или поле. На Житомирщине русалок называли "золотыми попами".

Как выглядят русалки и кто может ими стать

Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик", по народному поверью, русалки-мавки извне весьма красивые, у них непременно должны быть распущенные волосы и тонкая талия. В них белый или чуть синий цвет тела. Они одеты в прозрачную одежду или совсем голые. Украинские русалки — без хвоста, а русалки с хвостом — это их западноевропейские родственники.

Ими становятся только те девушки, которые умерли на Зеленое воскресенье, а также покойники, которых не успели окрестить, и незаконно рожденные и утопленницы.

Как уберечься от русалок

Считается, что в четверг русалки вылезают из воды, чтобы отметить Русалии. Поэтому старались не пускать молодежь, особенно детей, в лес, луга и поля, купаться в реке. Обиженные своей судьбой русалки будто могут защекотать до смерти любого, а особенно детей и молодежь. Чтобы уберечься от них, необходимо держать при себе пучок полыни, которого они больше всего боятся.

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Подстерегая прохожего за околицей села, русалка спрашивала его: "Полынь или петрушка?". Если покажешь полынь, русалка исчезает, если же ответишь "петрушка", то она говорит: "Ты моя душка!" и может защекотать до смерти.

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Поэтому, чтобы не попасть в их руки, надо еще любисток, что отгонять их.

Поэтому кое-где Русалчин день называли еще "мертвецкой Пасхой".

На своем празднике русалки якобы любят качаться на деревьях, а потому в некоторых селах специально связывали две березы, чтобы они не затрагивали людей. Кроме того, девушки выпекали специальные лепешки и несли их, в сопровождении песни, в поле для них; родители плели веночки, относили их на могилы самоубийц и клали их там.

Русалок: что стоит сделать и чего следует избегать

На Нявскую Пасху остерегались работать, особенно сеять муку в кадку, "потому что появится много русалок". Утром женщины пекли куличи, красили в желтый яйца, но скорлупки от яиц не выбрасывали на воду, "потому вокруг них соберется группа русалок".

Кое-где, на подоконник клали горячий хлеб, считая, что от пары и запаха русалки будут сыты. В течение Русальной недели, особенно в четверг, по всем регионам Украины женщины развешивали на деревьях полотно, чтобы нявки взяли себе для рубашек.

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