Русалочья Пасха: традиции и обычаи праздника

По народным верованиям, русалками становятся девушки, которые умерли на Троицу.
Русалочью Пасху отмечают в первый четверг после Троицы. Также этот праздник еще называется Русалии или Нявское воскресенье.
В древности это было действо, которое непосредственно связано с дохристианским верованиям. В народе жило множество легенд и поверий о реальном существовании русалок и мавок. Отличие между первыми и вторыми такова: русалки будто-то живут в воде, а нимфы — только в лесу или поле. На Житомирщине русалок называли "золотыми попами".
Как выглядят русалки и кто может ими стать
Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик", по народному поверью, русалки-мавки извне весьма красивые, у них непременно должны быть распущенные волосы и тонкая талия. В них белый или чуть синий цвет тела. Они одеты в прозрачную одежду или совсем голые. Украинские русалки — без хвоста, а русалки с хвостом — это их западноевропейские родственники.
Ими становятся только те девушки, которые умерли на Зеленое воскресенье, а также покойники, которых не успели окрестить, и незаконно рожденные и утопленницы.
Как уберечься от русалок
Считается, что в четверг русалки вылезают из воды, чтобы отметить Русалии. Поэтому старались не пускать молодежь, особенно детей, в лес, луга и поля, купаться в реке. Обиженные своей судьбой русалки будто могут защекотать до смерти любого, а особенно детей и молодежь. Чтобы уберечься от них, необходимо держать при себе пучок полыни, которого они больше всего боятся.
Подстерегая прохожего за околицей села, русалка спрашивала его: "Полынь или петрушка?". Если покажешь полынь, русалка исчезает, если же ответишь "петрушка", то она говорит: "Ты моя душка!" и может защекотать до смерти.
Поэтому, чтобы не попасть в их руки, надо еще любисток, что отгонять их.
Поэтому кое-где Русалчин день называли еще "мертвецкой Пасхой".
На своем празднике русалки якобы любят качаться на деревьях, а потому в некоторых селах специально связывали две березы, чтобы они не затрагивали людей. Кроме того, девушки выпекали специальные лепешки и несли их, в сопровождении песни, в поле для них; родители плели веночки, относили их на могилы самоубийц и клали их там.
Русалок: что стоит сделать и чего следует избегать
На Нявскую Пасху остерегались работать, особенно сеять муку в кадку, "потому что появится много русалок". Утром женщины пекли куличи, красили в желтый яйца, но скорлупки от яиц не выбрасывали на воду, "потому вокруг них соберется группа русалок".
Кое-где, на подоконник клали горячий хлеб, считая, что от пары и запаха русалки будут сыты. В течение Русальной недели, особенно в четверг, по всем регионам Украины женщины развешивали на деревьях полотно, чтобы нявки взяли себе для рубашек.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Таропрогноз на июнь: что карты нам предвещают
- Лунный календарь на июнь: когда полнолуние и новолуние
- Как правильно выйти из коридора затмений: эзотерические советы
- Таропрогноз на 21-27 июня: что карты нам предвещают
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать