Народні прикмети, обряди і звичаї 24 червня

Рясно цвіте малина — на тепле літо.

24 червня віряни та церква вшановують пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави, преподобного Варнави Ветлузького, перенесення мощей преподобного Єфрема Новоторзького, ікони Божої Матері "Достойно єсть".

24 червня: церковне свято

Апостол Варфоломій походив з Кани Галілейської. Після сходження Святого Духа в день П'ятдесятниці, святому апостолу Варфоломію разом з апостолом Филипом випав жереб проповідувати Євангеліє в Сирії та Малій Азії.

Він був схоплений в місті Альбані (нині Баку) і знову розп'ятий вниз головою на хресті. Але він не переставав проповідувати слово Боже, за що і був обезголовлений мечем.

Святий апостол Варнава належить до числа сімдесяти учнів Ісуса Христа. Він народився на Кіпрі в багатій єврейській родині з роду Левитів, здобув хорошу богословську освіту в Єрусалимі, познайомився там з Савлом, згодом став апостолом Павлом. Там, на Кіпрі, в місті Саламіні він і зустрів свою смерть: його забили камінням, а потім кинули в багаття.

24 червня: народні традиції

З цього часу починає коротшати день. Тому й казали "Варфоломій і Варвара дня украли, а до ночі доточили".

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Сьогодні - Русалії або Русалчин Великдень. Їх відзначають у перший четвер після Трійці. У давнину це було доволі поетичне дійство, яке безпосередньо пов'язане з дохристиянським віруванням.

24 червня: що не варто робити

сваритися з рідними та близькими;

зловживати алкоголем;

брати у борг гроші;

виходити з дому після заходу сонця;

байдикувати.

24 червня: що потрібно зробити

Раніше у давнину у цей день було заведено плести вінки, використовуючи дев’ять різних квіток. Після того, як вінок одягали, за прикметою не можна було говорити. Дівчина лягала спати з цим вінком, очікуючи побачити в сні свого судженого.

24 червня: українські народні прикмети

Початок цвітіння горобини оповіщає про масову появу попелиць.

Пізно цвіте горобина — буде довга грибна осінь.

Рясно цвіте малина — на тепле літо.

Якщо листя папороті скручується донизу — перед ясною погодою, а випростується на негоду.

Трава у червні починає сохнути — на дощове літо.

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