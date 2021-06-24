Народні прикмети, обряди і звичаї 24 червня

Рясно цвіте малина — на тепле літо.
24 червня віряни та церква вшановують пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави, преподобного Варнави Ветлузького, перенесення мощей преподобного Єфрема Новоторзького, ікони Божої Матері "Достойно єсть".
24 червня: церковне свято
Апостол Варфоломій походив з Кани Галілейської. Після сходження Святого Духа в день П'ятдесятниці, святому апостолу Варфоломію разом з апостолом Филипом випав жереб проповідувати Євангеліє в Сирії та Малій Азії.
Він був схоплений в місті Альбані (нині Баку) і знову розп'ятий вниз головою на хресті. Але він не переставав проповідувати слово Боже, за що і був обезголовлений мечем.
Святий апостол Варнава належить до числа сімдесяти учнів Ісуса Христа. Він народився на Кіпрі в багатій єврейській родині з роду Левитів, здобув хорошу богословську освіту в Єрусалимі, познайомився там з Савлом, згодом став апостолом Павлом. Там, на Кіпрі, в місті Саламіні він і зустрів свою смерть: його забили камінням, а потім кинули в багаття.
24 червня: народні традиції
З цього часу починає коротшати день. Тому й казали "Варфоломій і Варвара дня украли, а до ночі доточили".
Сьогодні - Русалії або Русалчин Великдень. Їх відзначають у перший четвер після Трійці. У давнину це було доволі поетичне дійство, яке безпосередньо пов'язане з дохристиянським віруванням.
24 червня: що не варто робити
- сваритися з рідними та близькими;
- зловживати алкоголем;
- брати у борг гроші;
- виходити з дому після заходу сонця;
- байдикувати.
24 червня: що потрібно зробити
Раніше у давнину у цей день було заведено плести вінки, використовуючи дев’ять різних квіток. Після того, як вінок одягали, за прикметою не можна було говорити. Дівчина лягала спати з цим вінком, очікуючи побачити в сні свого судженого.
24 червня: українські народні прикмети
- Початок цвітіння горобини оповіщає про масову появу попелиць.
- Пізно цвіте горобина — буде довга грибна осінь.
- Рясно цвіте малина — на тепле літо.
- Якщо листя папороті скручується донизу — перед ясною погодою, а випростується на негоду.
- Трава у червні починає сохнути — на дощове літо.
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