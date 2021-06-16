Еще одна страна начинает вакцинировать против COVID-19 подростков

Прививки могут получить дети в возрасте от 12 до 15 лет.

В четверг, 17 июня, в Эстонии начнется вакцинация от коронавируса детей.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

На вакцинацию ребенка смогут записать родители или опекуны.

"Было бы хорошо, если бы отец мог пойти на вакцинацию вместе с ребенком", — сказал ответственный за вакцинацию в Эстонии Марек Зеер, отметив, что отдельный центр вакцинации для несовершеннолетних создаваться не будет.

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Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Эстонии Мари-Анне Хярма добавила, что вакцинации для всех 12-15-летних не является национальным приоритетом, поскольку распространение "индийского" или дельта-штамма повышает риск заболевания невакцинированных родителей.

По словам Зеера, на следующей неделе темпы вакцинации будут снижены, поскольку 23 и 24 июня центр вакцинации не будет работать, чтобы дать медицинским работникам отпуск.

Напомним, что со вторника, 15 июня, Франция также начала вакцинировать от коронавируса подростков. Вакцинировать будут подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

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