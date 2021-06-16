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Выпуск ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года
Выпуск ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года (полная версия)
Сюжеты выпуска
Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года (полная версия)
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Новости мира: возможно ли сближение Путина и Байдена на переговорах в Женеве
Голод в Корее, потоп в Днепре, статуя в маске и другое, - в выпуске ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года