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Выпуск ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года

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Выпуск ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года (полная версия)

Сюжеты выпуска

Голод в Корее, потоп в Днепре, статуя в маске и другое, - в выпуске ТСН.14:00 за 16 июня 2021 года

                