У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву

В Женеве перед саммитом приняты строгие меры безопасности.

Сегодня, 16 июня, в Женеве пройдет встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Это первый саммит на высшем уровне с момента избрания Байдена.

Владимир Путин прилетел в Женеву первым. Кортеж российского лидера подъехал прямо к закрытому трапу самолета.

Также читайте В Женеве началась встреча Путина и Байдена: президенты пожали руки

На взлетно-посадочной полосе Путина встречал кортеж из семи лимузинов. Возле борта собралось много охраны, а самого президента РФ пришлось ждать. Кортеж Путина состоял из 18 автомобилей.

L'impressionnant convoi de Joe #biden sur le quai du Mont-Blanc à 13h15 ce mercredi 16 # GenevaSummit2021 pic.twitter.com/qZwerr0GA9 — Tribune de Genève (@tdgch) June 16, 2021

Примечательно, что Байден, прилетевший в Женеву, спустился по открытому трапу самолета.

Безопасный выезд президента США также контролировал с воздуха вертолет. Кортеж Байдена насчитывал 45 автомобилей.

Кортеж президента США Джо Байдена / Associated Press

Центральные улицы, по которым передвигались кортежи Байдена и Путина, полностью перекрыты. По периметру сосредоточены значительные силы полиции.

Напомним, президенты США и России решили встретиться 16 июня в Женеве после длительных переговоров. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку