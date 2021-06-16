У Путіна – 18, у Байдена-45: на яких кортежах президенти приїхали до Женеви

У Женеві перед самітом прийняті строгі заходи безпеки.

Сьогодні, 16 червня, в Женеві пройде зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Це перший саміт на найвищому рівні з моменту обрання Байдена.

Володимир Путін прилетів до Женеви першим. Кортеж російського лідера під'їхав прямо до закритого трапу літака.

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На злітно-посадковій смузі Путіна зустрічав кортеж з семи лімузинів. Біля борту зібралося багато охорони, а самого президента РФ довелося чекати. Кортеж Путіна складався з 18 автомобілів.

L’impressionnant convoi de Joe #biden sur le quai du Mont-Blanc à 13h15 ce mercredi 16 #GenevaSummit2021 pic.twitter.com/qZwerr0GA9 — Tribune de Genève (@tdgch) June 16, 2021

Примітно, що Байден, який прилетів до Женеви, спустився по відкритому трапу літака.

Безпечний виїзд президента США також контролював з повітря вертоліт. Кортеж Байдена налічував 45 автомобілів.

Кортеж президента США Джо Байдена / Associated Press

Центральні вулиці, по яких пересувалися кортежі Байдена і Путіна, повністю перекриті. По периметру зосереджені значні сили поліції.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії вирішили зустітися 16 червня у Женеві після тривалих переговорів. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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