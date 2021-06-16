Путін подякував Байдену за ініціативу провести саміт

Перед зустріччю президенти потисли руки.

Російський президент Володимир Путін подякував своєму колезі Джо Байдену за те, що він ініціював зустріч, яка відбувається у Женеві.

Про це глава Кремля сказав на початку протокольної частини саміту в бібліотеці на віллі Ла Грандж.

"Пане президенте, хочу вам подякувати за вашу ініціативу сьогоднішньої зустрічі"- сказав Путін. Він наголосив, що сподівається на продуктивність саміту. Мовляв, і Москва, і Вашингтон мають спільні теми для обговорення.

Своєю чергою, глава Білого дому сказав, що зустріч віч-на-віч завжди корисна. "Ми намагаємося виокремити питання і розбіжності, які мають спільний інтерес", - наголосив він.

Слід зауважити, що перед зустріччю президенти Путін і Байден потисли руки на ґанку Ла Гранж. Саміт лідерів двох країн відбуватиметься за зачиненими дверима. Представники двох країн повідомляли, що саміт триватиме кілька годин. Після закінчення президенти вийдут на брифінг, але даватимуть його окремо: спочатку глава Кремля, а потім - очільник Білого дому.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії вирішили зустітися 16 червня у Женеві після тривалих переговорів. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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