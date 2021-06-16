В Україні скасовано низку карантинних обмежень: які саме

Уряд зняв обмеження на кількість відвідувачів для масових заходів.

Україна від 16 червня перейшла до оновленої "зеленої" зони карантину. Завдяки цьому в країні послаблено деякі карантинні обмеження, зокрема, щодо проведення масових заходів та дотримання дистанції.

Про це повідомив міністр культури та інформації політики Олександр Ткаченко у Facebook.

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"Важливі новини для культури, креативних індустрій та туризму. Від сьогодні, 16 червня, вся територія України перебуває в оновленій "зеленій" зоні. Щойно Уряд ухвалив відповідне рішення. Це матиме низку позитивних змін для сфери культури та гостинності", - йдеться в його повідомленні.

Зокрема, тепер в Україні можна проводити масові заходи в приміщеннях із 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Але всі присутні і навіть організатори заходів мають перебувати у захисних масках або респіраторах.

Водночас, якщо учасники та організатори заходів мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не пізніше, аніж за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації , зазначені обмеження не застосовуються.

facebook.com/Олександр Ткаченко

Нагадаємо, в Україні тимчасово припинять контролювати дотримання самоізоляції. Обов'язкову карантинну вимогу скасували, допоки країна перебуватиме у "зеленій" зоні обмежень.

Як повідомлялося, Україна полегшила перетин кордону для своїх громадян та іноземців. Особам, які заїжджають на територію України, можуть надати не лише негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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