В Украине снято ряд карантинных ограничений: какие именно

Правительство сняло ограничения на количество посетителей для массовых мероприятий.

Украина с 16 июня перешла в обновленную "зеленую" зону карантина. Благодаря этому в стране ослаблено некоторые карантинные ограничения, в частности, проведение массовых мероприятий и соблюдение дистанции.

Об этом сообщил министр культуры и информации политики Александр Ткаченко в Facebook.

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"Важные новости для культуры, креативных индустрий и туризма. С сегодняшнего дня, 16 июня, вся территория Украины находится в обновленной "зеленой" зоне. Только Правительство приняло соответствующее решение. Это будет иметь ряд положительных изменений для сферы культуры и гостеприимства", — говорится в его сообщении.

В частности, теперь в Украине можно проводить массовые мероприятия в помещениях со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Но все присутствующие, а также организаторы мероприятий должны находиться в защитных масках или респираторах.

В то же время, если участники и организаторы мероприятий имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не позднее, чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, указанные ограничения не применяются.

facebook.com/Александр Ткаченко

Напомним, в Украине временно прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Обязательную карантинную требование отменили, пока страна будет находиться в "зеленой" зоне ограничений.

Как сообщалось, Украина облегчила пересечение границы для своих граждан и иностранцев. Лицам, которые заезжают на территорию Украины, могут предоставить не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, поддерживает ли продление карантина

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