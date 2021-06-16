Путин поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит

Перед встречей президента пожали руки.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил своего коллегу Джо Байдена за то, что он инициировал встречу, которая происходит в Женеве.

Об этом глава Кремля сказал в начале протокольной части саммита в библиотеке на вилле Ла Грандж.

"Господин президент, хочу вас поблагодарить за вашу инициативу сегодняшней встречи", — сказал Путин. Он отметил, что надеется на производительность саммита. Мол, и Москва, и Вашингтон имеют общие темы для обсуждения.

В свою очередь, глава Белого дома сказал, что встреча лицом к лицу всегда полезна. "Мы пытаемся выделить вопросы и разногласия, которые имеют общий интерес", — подчеркнул он.

Следует заметить, что перед встречей президента Путин и Байден пожали руки на крыльце Ла Гранж. Саммит лидеров двух стран будет происходить за закрытыми дверями. Представители двух стран сообщали, что саммит продлится несколько часов. После окончания президенты вийдут на брифинг, но давать его отдельно: сначала глава Кремля, а затем — глава Белого дома.

Напомним, президенты США и России решили зуститися 16 июня в Женеве после длительных переговоров. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

Новости мира: возможно ли сближение Путина и Байдена на переговорах в Женеве

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку