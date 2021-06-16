Продажа земли: Кабмин утвердил порядок проверки покупателей нотариусами

Землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, и не более 100 гектаров.

С 1 июля в Украине заработает рынок земли. Поэтому правительство утвердило порядок проверки потенциальных покупателей нотариусами.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

В частности, речь идет о проверке имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов. Процедура будет проходить в нескольких реестрах, чтобы обеспечить прозрачность процесса.

По словам премьера, правительство и Верховная Рада ввели ряд мер, чтобы предотвратить злоупотребления на рынке. Землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, и не более 100 гектаров.

Оплата будет происходить только в безналичной форме. Будет проводиться финансовый мониторинг.

"Наша страна станет еще на шаг ближе к успешным государствам, где граждане свободно могут распоряжаться своим имуществом", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, что 28 апреля в Верховной Раде приняли земельный закон.

Также Рада разрешила продавать землю через электронные аукционы.

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