Продаж землі: уряд затвердив порядок перевірки покупців нотаріусами

Землю зможуть купувати лише фізичні особи — громадяни України, і не більш як 100 гектарів.

Від 1 липня в Україні запрацює ринок землі. Тому уряд затвердив порядок перевірки потенційних покупців нотаріусами.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Зокрема, йдеться про перевірку наявної у покупця землі, щоб не було перевищення встановлених лімітів. Процедура відбуватиметься у декількох реєстрах, аби забезпечити прозорість процесу.

За словами прем’єра, уряд та Верховна Рада запровадили низку заходів, щоб запобігти зловживанням на ринку. Землю зможуть купувати лише фізичні особи — громадяни України, і не більш як 100 гектарів.

Оплата відбуватиметься лише в безготівковій формі. Проводитиметься фінансовий моніторинг.

"Наша країна стане ще на крок ближче до успішних держав, де громадяни вільно можуть розпоряджатися своїм майном", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, що 28 квітня у Верховній Раді ухвалили земельний закон.

Також Рада дозволила продавати землю через електронні аукціони.

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