Рада дозволила продавати землю через електронні аукціони

Нардепи відхили подані "Батьківщиною" постанови про скасування цього закону.

Верховна Рада 3 червня відхилила ряд проєктів постанов про скасування ухвалення в цілому законопроєкту про електронні земельні аукціони і, таким чином, розблокувала підписання відповідного закону.

Народні депутати розглянули та відхилили сім відповідних проєктів постанов. Усі ці постанови були подані членами фракції "Батьківщина".

Таким чином закон тепер може підписати голова парламенту Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада ухвалила закон про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони (№ 2195). Закон необхідний для запуску ринку землі від 1 липня цього року.

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