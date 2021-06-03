Рада разрешила продавать землю через электронные аукционы

Нардепы отклонили поданные "Батькивщиной" постановления об отмене этого закона.

Верховная Рада 3 июня отклонила ряд проектов постановлений об отмене принятия в целом законопроекта об электронных земельных аукционах и, таким образом, разблокировала подписание соответствующего закона.

Народные депутаты рассмотрели и отклонили семь соответствующих проектов постановлений. Все эти постановления были представлены членами фракции "Батькивщина".

Таким образом, закон теперь может подписать председатель парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 18 мая Верховная Рада приняла закон о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав аренды на них через электронные аукционы (№ 2195). Закон необходим для запуска рынка земли с 1 июля этого года.

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