Ще одна країна починає вакцинувати проти COVID-19 підлітків

Щеплення можуть отримати діти віком від 12 до 15 років.

У четвер, 17 червня, в Естонії почнеться вакцинація від коронавірусу дітей.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

На вакцинацію дитини зможуть записати батьки або опікуни.

"Було б добре, якби батько міг піти на вакцинацію разом з дитиною", - сказав відповідальний за вакцинацію в Естонії Марек Зеєр., зазначивши, що окремий центр вакцинації для неповнолітніх створюватися не буде.

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Заступник керівника Департаменту охорони здоров'я Естонії Марі-Анне Хярма додала, що вакцинації для всіх 12-15-річних не є національним пріоритетом, оскільки поширення "індійського" або дельта-штаму підвищує ризик захворювання невакцинованих батьків.

За словами Зеєра, на наступному тижні темпи вакцинації будуть знижені, оскільки 23 і 24 червня центр вакцинації не працюватиме, щоб дати медичним працівникам відпустку.

Нагадаємо, що від вівторка, 15 червня, Франція також почала вакцинувати від коронавірусу підлітків. Вакцинуватимуть підлітків віком від 12 до 18 років.

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