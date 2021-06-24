ВООЗ вперше закликала щеплювати дітей і підлітків від коронавірусу: подробиці

Діти і підлітки переносять коронавірус в легшій формі в порівнянні з дорослими.
Всесвітня організація охорони здоров'я вперше з початку пандемії COVID-19 заявила, що дітей і підлітків можна вакцинувати від коронавірусу.
Такими є її оновлені рекомендації — йдеться на сайті організації.
Діти і підлітки, як правило, переносять коронавірус в легшій формі в порівнянні з дорослими.
"Тому, якщо вони не входять в групу з вищим ризиком важкого COVID-19, їх потрібно вакцинувати в менш терміновому порядку, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та медичних працівників", — інформують на сайті ВООЗ.
Раніше організація заявляла недостатніх даних про вплив вакцин проти COVID-19 на дітей, тому не радила вакцинувати їх.
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