ВООЗ вперше закликала щеплювати дітей і підлітків від коронавірусу: подробиці

ВООЗ вперше закликала щеплювати дітей і підлітків від коронавірусу: подробиці

Діти і підлітки переносять коронавірус в легшій формі в порівнянні з дорослими.

Всесвітня організація охорони здоров'я вперше з початку пандемії COVID-19 заявила, що дітей і підлітків можна вакцинувати від коронавірусу.

Такими є її оновлені рекомендації — йдеться на сайті організації.

Діти і підлітки, як правило, переносять коронавірус в легшій формі в порівнянні з дорослими.

"Тому, якщо вони не входять в групу з вищим ризиком важкого COVID-19, їх потрібно вакцинувати в менш терміновому порядку, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та медичних працівників", — інформують на сайті ВООЗ.

Раніше організація заявляла недостатніх даних про вплив вакцин проти COVID-19 на дітей, тому не радила вакцинувати їх.

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