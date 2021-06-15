У Франції починають вакцинувати від коронавірусу підлітків

Щеплювати будуть препаратом Pfizer.
Від вівторка, 15 червня, Франція починає вакцинувати від коронавірусу підлітків.
Вакцинуватимуть підлітків віком від 12 до 18 років, пише видання Le Figaro.
Зазначається, що під час щеплення разом з дитиною повинен бути один із батьків. Саме з їхнього дозволу вводитимуть вакцину. Утім, необхідною є згода і самого підлітка.
Щеплення від COVID-19 планують зробити понад 3,5 млн французьких підлітків. У більшості випадків будуть використовувати препарат американскої компанії Pfizer. Результати клінічних досліджень показали, що препарат на 100% ефективний для дітей віком від 12 до 15 років.
Як повідомлялося, менше тижня тому Франція почала виходити з карантину і вперше за півтора роки відкрила кордони для українців. Щоправда лише для тих, хто отримав обидві дози вакцини щонайменше за два тижні до подорожі. Умовою також є те, що вакцинація відбувалась препаратами, сертифікованими у ЄС.