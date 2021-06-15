Во Франции начинают вакцинировать от коронавируса подростков

Прививать будут препаратом Pfizer.

Со вторника, 15 июня, Франция начинает вакцинировать от коронавируса подростков.

Вакцинировать будут подростков в возрасте от 12 до 18 лет, пишет издание Le Figaro.

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Отмечается, что во время прививки вместе с ребенком должен быть один из родителей. Именно с их разрешения будут вводить вакцину. Впрочем, необходимо согласие и самого подростка.

Прививка от COVID-19 планируют сделать более 3,5 млн французских подростков. В большинстве случаев будут использовать препарат американской компании Pfizer. Результаты клинических исследований показали, что препарат на 100% эффективен для детей от 12 до 15 лет.

Как сообщалось, меньше недели назад Франция начала выходить из карантина и впервые за полтора года открыла границы для украинских. Правда только для тех, кто получил обе дозы вакцины по меньшей мере за две недели до путешествия. Условием также является то, что вакцинация проводилась препаратами, сертифицированными в ЕС.

Новости мира: Франция ослабила карантин и открыла границы для вакцинированных украинцев

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