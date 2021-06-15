Снежана Бабкина в красочном бикини продемонстрировала фигуру без фотошопа

Артистка отдыхает в Турции.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, блогер и ментор Снежана Бабкина сейчас вместе с семьей отдыхает в Турции, где уже овладела новым видом спорта.

Теперь же знаменитость продемонстрировала поклонникам, как выглядит без всякого фотошопа. На странице в Instagram Бабкина поделилась с фанатами снимками, на которых улыбающейся позирует в море в красочном бикини. Вместе с тем Снежана познакомила фолловеров ближе с собой.

instagram.com/snezhana_babkina

"Я — Снежана Бабкина (для близких — Снежка, Снежа). Жена волшебника Сергея Бабкина. Мама троих детей и трех кошек. По профессии актриса театра и кино. 10 лет являюсь директором группы Сергей Бабкин и менеджером группы 5nizza. 12 лет занималась бальными танцами, четыре года — верхним брейком. Семь лет практикую йогу и медитацию. 1,5 года назад создала snezhno_mir (марафоны, тренинги, медитативные месяца), где делюсь своим опытом с девушками", — рассказала Снежана.

instagram.com/snezhana_babkina

instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, что на днях супруг Снежаны Сергей Бабкин ошарашил фанатов неожиданным изменением образа. Артист продемонстрировал изменения во время отдыха в Турции.

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