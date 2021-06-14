Сергей Бабкин ошарашил фанатов неожиданным изменением образа

Артист кардинально изменил прическу.

Популярный музыкант Сергей Бабкин удивил фанатов новым стилем.

В своем Instagram певец поделился фотографией с отдыха в Турции. На фото Бабкин в солнцезащитных очках показал новую короткую стрижку. На фотографии музыкант позирует в черной рубашке, как шейх, с широко расставленными ногами в свободных штанах с восточным узором.

instagram.com/babkin_official

В заметке под снимком артист написал:

"Хочешь изменить жизнь — измени жизнь! Стрижка тут ни при чем. Смена стрижки — это всего лишь смена стрижки".

Харизматичный образ певца взбудоражил воображение поклонниц фотоблога Сергея. Женская аудитория мгновенно сравнила исполнителя с султаном.

Вау, вы на фото как шейх, как минимум!

Шикарный

Не узнать, прическа очень идет

Вау, султан

Напомним, недавно жена Сергея Бабкина Снежана рассказала все подробности о том, почему они обвенчались тайно. В мае супруги отпраздновали 13 годовщину со дня венчания.

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