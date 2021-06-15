Парки и скверы Харькова соединит зеленая сеть экомаршрутов — Терехов

В городе уже активно развивают велосипедную и пешеходную инфраструктуру.

Проект "Зеленый каркас" Харькова, представленный накануне городскими урбанистов, предусматривает соединить все парковые зоны города в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками. Эта инициатива уже получила поддержку в руководстве города, сообщил "Редпост".

В рамках проекта планируется создать зеленую сеть экомаршрутов — это около 62 км освещенных вело- и пешеходных дорожек с водопроницаемым покрытием в долинах рек. Также в зеленую сеть войдут 27,4 км зеленых улиц, почти 19 км реконструированных улочек частного сектора и практически столько же велопешеходных тропинок в микрорайонах и садово-парковых зонах. Кроме того, предусмотрено строительство и реконструкция 26 велопешеходных мостов, 32 перекрестков, 27 км улиц, 76 км велодорожек.

"Концепция современного урбанизма предполагает, в том числе, объединение зеленых зон в городах. Такая цель ставится перед ведущими европейскими городами. Это уже не создание парка в обычном нашем понимании. Это не парк в индустриальном мире, когда под него выделяли в городе территорию, и народ туда приходил, приезжал, ел мороженное, катался на аттракционах. Мы хотим создать другую систему – природа нужна внутри города", - отметила автор идеи, дизайнер Марина Крячко.

По словам исполняющего обязанности городского главы Игоря Терехова, проект соответствует духу и целям стратегии развития Харькова до 2030 года.

"Идея соединить все парковые зоны Харькова зрела давно. Я знаю, что разработчики проекта по несколько раз пешком прошли 127 километров этих маршрутов, которые они предлагают превратить в зеленые коридоры. Не просто нарисовали схему, а продумывали каждую мелочь. Спроектировали наиболее оптимальные для ландшафта Харькова решения", - пояснил руководитель города.

В городе уже активно развивают велосипедную и пешеходную инфраструктуру. В этом году в лесопарковой зоне появилось более 20 километров велосипедных дорожек, которые соединили с велотрассой вдоль Белгородского шоссе. Новая велотрасса вскоре появится на проспекте Науки, соединив центр Харькова со студгородком.

Напомним, ранее и.о. мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что весь общественный транспорт города станет электрическим и экологичным.

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