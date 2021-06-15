Сніжана Бабкіна у барвистому бікіні продемонструвала фігуру без фотошопу

Артистка відпочиває у Туреччині.

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, блогерка та менторка Сніжана Бабкіна наразі разом з родиною відпочиває у Туреччині, де вже опанувала новий вид спорту.

Тепер же знаменитість продемонструвала прихильникам, який вигляд має без будь-якого фотошопу. На сторінці в Instagram Бабкіна поділилася з фанами знімками, на яких усміхненою позує у морі в барвистому бікіні. Разом з тим Сніжана познайомила фоловерім ближче з собою.

instagram.com/snezhana_babkina

"Я - Сніжана Бабкіна (для близьких - Снєжка, Снежа). Дружина чарівника Сергія Бабкіна. Мама трьох дітей і трьох кицьок. За професією акторка театру і кіно. 10 років є директоркою групи Сергій Бабкін і менеджеркою групи 5nizza. 12 років займалася бальними танцями, чотири роки – верхнім брейком. Сім років практикую йогу і медитацію. 1,5 роки тому створила snezhno_mir (марафони, тренінги, медитативні місяці), де ділюся своїм досвідом з дівчатами", - розповіла Сніжана.

instagram.com/snezhana_babkina

instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, що днями чоловік Сніжани Сергій Бабкін ошелешив фанатів неочікуваною зміною образу. Артист продемонстрував зміни під час відпочинку в Туреччині.

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