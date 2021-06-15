Главные симптомы коронавируса крайне изменились: как теперь распознать инфицирование

Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле.

У пациентов с коронавирусной инфекцией изменились главные симптомы заболевания. Чаще всего больные COVID-19 начали жаловаться на головную боль, насморк и боль в горле.

Об этом после исследования заявили ученые из Королевского колледжа Лондона, сообщает Mirror.

Ученые считают, что новые штаммы коронавируса, в частности, Delta-вариант (так называемый "индийский" штамм), изменили клиническую картину COVID-19. Специалисты, отслеживающие симптомы людей с коронавирусом в мире, сейчас считают, что вирус "действует по-другому".

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Национальная служба здравоохранения Великобритании по-прежнему называет основными симптомами коронавируса: кашель, высокую температуру, потерю обоняния и вкуса. Но ученые из Королевского колледжа в Лондоне считают, что так называемый штамм из Индии мог изменить эти симптомы.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что "индийская" мутация коронавируса скорее напоминает обычную простуду. Он говорит, что больше всего это проявляется у более молодых пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме.

По его словам, головная боль сейчас вышла на первое место среди симптомов COVID-19. На втором месте боль в горле, следом идут насморк и лихорадка. Кашель сейчас уже на пятом месте по распространенности. А потеря обоняния теперь не входит даже в десятку наиболее частых признаков болезни.

По его словам, люди, у которых наблюдаются все новые симптомы, должны обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

"Человек не осознает этого. Он не думает, что у него какая-то сезонная простуда и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — заявил профессор.

Между тем, по информации The Guardian, так называемый "индийский" штамм коронавируса уже достался 74 страны. Эксперты предупреждают, что он стремительно распространяется и может стать доминирующим во всем мире. По отчетам исследователей, "индийский" штамм вызывает тяжелое течение коронавирусной болезни.

Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам". Одна из мутаций, E484Q, аналогичная E484K, обнаруженной ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме.

Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.

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Коронавирус в Украине: из-за новых симптомов британского штамма пришлось изменить протоколы лечения

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