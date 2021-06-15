Сын Григория Чапкиса сообщил дату и место прощания с легендарным хореографом

В последний путь Григория Николаевича проведут 18 июня.

Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, который умер 13 июня, Грег Чапкис сообщил дату и место прощания с ним.

В cторис своей страницы в Instagram Грег рассказал, что в последний путь Григория Николаевича проведут в эту пятницу, 18 июня. Прощание пройдет с 11 до 13 в клубе Кабинета Министров, на улице Институтской 7. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище.

instagram.com/gregchapkis

Напомним, ранее сын Григория Чапкиса назвал причину его смерти.

В свою очередь, многие украинские знаменитости выразили соболезнования семье легенды и рассказали, каким Григорий Николаевич навсегда останется в их сердцах.

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