Син Григорія Чапкіса повідомив дату та місце прощання з легендарним хореографом

В останню путь Григорія Миколайовича проведуть 18 червня.
Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса, який помер 13 червня, Грег Чапкіс повідомив дату та місце прощання з ним.
У сторіс своєї сторінки в Instagram Грег розповів, що в останню путь Григорія Миколайовича проведуть цієї п'ятниці, 18 червня. Прощання відбудеться від 11 до 13 у клубі Кабінету Міністрів, що на вулиці Інститутській 7. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, раніше син Григорія Чапкіса назвав причину його смерті.
Своєю чергою, багато українських знаменитостей висловили співчуття родині легенди та розповіли, яким Григорій Миколайович назавжди залишиться у їхніх серцях.