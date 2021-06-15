Син Григорія Чапкіса повідомив дату та місце прощання з легендарним хореографом

В останню путь Григорія Миколайовича проведуть 18 червня.

Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса, який помер 13 червня, Грег Чапкіс повідомив дату та місце прощання з ним.

У сторіс своєї сторінки в Instagram Грег розповів, що в останню путь Григорія Миколайовича проведуть цієї п'ятниці, 18 червня. Прощання відбудеться від 11 до 13 у клубі Кабінету Міністрів, що на вулиці Інститутській 7. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі.

instagram.com/gregchapkis

Нагадаємо, раніше син Григорія Чапкіса назвав причину його смерті.

Своєю чергою, багато українських знаменитостей висловили співчуття родині легенди та розповіли, яким Григорій Миколайович назавжди залишиться у їхніх серцях.

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