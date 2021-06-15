Українці заборгували за комуналку понад 80 мільйонів гривень

Найбільше грошей винні за блакитне паливо.

Понад 80 мільйонів гривень заборгували українці за комунальні послуги.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Найбільше грошей винні за газ - понад 30 мільйонів. Майже стільки ж за опалення та гарячу воду. Найменший борг українців за холодну воду – близько шести мільйонів гривень.

Експерти стверджують, що така ситуація склалася через подорожчання комунальних послуг. Українці не встигають за цінами. Крім того, на ситуацію вплинув і новий підхід уряду до призначення субсидій. Нині всередньому одне домогосподарство має борг понад п’ять тисяч гривень.

Як повідомлялося, вартість природного газу влітку 2021 року, очікується, що понад удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Зростуть поступово тарифи і на інші комунальні послуги. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання