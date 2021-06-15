Молода дружина зірки Катерина Реп’яхова народила сина.

Відомий український співак Віктор Павлік вчетверте став батьком.

Молода дружина зірки та його концертна директорка Катерина Реп’яхова народила сина. Хлопчика, як і планувалося, назвали Михайлом. Радісною звісткою новоспечений татусь поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!" - повідомив молодий батько.

instagram.com/viktorpavlik

Зауважимо, для Павліка новонароджений малюк став четвертою дитиною, а для Каті – первістком. Так, перша дружина виконавця Ліда народила йому сина Олександра. Потім у співака були стосунки зі Світланою з Узбекистану, які тривали вісім років і у яких народилася донька Христина. Згодом Павлік не встояв перед красою танцівниці Лариси, з якою він одружувався двічі. У них народився син Павло.

2016-го року Павлік розлучився з Ларисою та почав зустрічатися з Катериною Реп'яховою. Доленосне знайомство зі співаком відбулося у готелі у Миколаєві, де артист та його фанатка зупинилися після концерту. Номери майбутнього подружжя опинилися поряд. У грудні 2019-го Павлік освідчився молодій коханій, а у травні 2020 року закохані розписалися. Концертна директорка стала четвертою дружиною зірки.

instagram.com/repyahovakate

За декілька місяців помер молодший син Віктора Павло. Хлопець декілька років боровся із раком. Через це пара скасувала гучне весілля.

Нагадаємо, Катерину Реп’яхову фани запідозрили у вагітності наприкінці грудня 2020 року. 10 січня дівчина підтвердила радісну новину. Протягом вагітності обраниця артиста демонструвала зміни фігури та ділилася подробицями цікавого стану з прихильниками.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання