Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом

Молодая жена звезды Екатерина Репяхова родила сына.

Известный украинский певец Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом.

Молодая жена звезды и его концертный директор Екатерина Репяхова родила сына. Мальчика, как и планировалось, назвали Михаилом. Радостной вестью новоиспеченный папа поделился на своей странице в Instagram.

"Сегодня, 15 июня 2021. В 2:40, Михасик Павлик. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!" - сообщил молодой папа.

instagram.com/viktorpavlik

Заметим, для Павлика новорожденный малыш стал четвертым ребенком, а для Кати — первенцем. Так, первая жена исполнителя Лида родила ему сына Александра. Затем у певца были отношения со Светланой из Узбекистана, которые продолжались восемь лет и в которых родилась дочь Кристина. Впоследствии Павлик не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел.

В 2016 году Павлик развелся с Ларисой и начал встречаться с Екатериной Репяховой. Судьбоносное знакомство с певцом состоялось в гостинице в Николаеве, где артист и его фанатка остановились после концерта. Номера будущих супругов оказались рядом. В декабре в 2019-м Павлик сделал молодой возлюбленной предложение, а в мае в 2020 году влюбленные расписались. Концертный директор стала четвертой женой звезды.

instagram.com/repyahovakate

Через несколько месяцев умер младший сын Виктора Павел. Парень несколько лет боролся с раком. Из-за этого пара отменила громкую свадьбу.

Напомним, Екатерину Репяхову фаны заподозрили в беременности в конце декабря в 2020 году. 10 января девушка подтвердила радостную новость. В течение беременности избранница артиста демонстрировала изменения фигуры и делилась подробностями интересного положения с поклонниками.

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